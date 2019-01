Infomarkt over aanleg rotonde Van Tichelenlei ADA

25 januari 2019

12u21 0 Wommelgem De gemeente Wommelgem organiseert een infomarkt over de aanleg van de rotonde in de Van Tichelenlei. Na een studie van de verkeerssituatie besliste het lokaal bestuur Wommelgem om op de plaats van het kruispunt een rondpunt aan te leggen.

Tijdens de eerste fase worden de leidingen in de berm aan de kant van de huizen in de Van Tichelenlei geplaatst. Daardoor zijn de garages of opritten tijdelijk niet toegankelijk. Tijdens deze eerste fase is de Van Tichelenlei een enkelrichtingstraat. Je kan enkel in de richting van het kruispunt met de Ternesselei rijden. Wil je van op het kruispunt naar de Van Tichelenlei, dan volg je de aangeduide omleiding. De Immerseelstraat en de parking van de Lindekens zijn ook enkel via deze omleiding bereikbaar. De eerste fase loopt van 4 tot en met 17 februari.

Tijdens de tweede fase wordt het kruispunt volledig afgesloten van 18 februari tot 19 april. Fase drie loopt van 1 tot en met 19 april. Dan wordt er een kabel getrokken in de rijbaan van de Immerseelstraat. Tot slot, in fase vier, wordt er een gascabine geplaatst op de hoek van de Immerseelstraat. Die fase loopt van 23 april tot en met 7 mei.

Wie op de hoogte wil gehouden worden van de voortgang van de werken kan zijn e-mailadres en straatnaam mailen naar rotonde@wommelgem.be. Op maandag 11 februari is er ook een infomarkt van 16 uur tot 20.30 uur in de polyvalente zaal van BIB Wommelgem.