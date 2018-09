In het Notendopje is iedereen een superheld 04 september 2018

02u40 0

Onder het motto 'We zijn allemaal superhelden', werden de leerlingen van Het Notendopje in Wijnegem ontvangen door supermeesters en superjuffen. De leerkrachten van de basisschool hadden zich allemaal verkleed in superhelden. Ze droegen een kleurrijke cape die ze zelf hadden gemaakt. Elk jaar werkt de school rond een thema en dit jaar is dat superhelden. De juffen en meesters toonden hun dansje en al gauw dansten de kinderen en enkele dappere ouders mee. En zo was deze eerste schooldag ook in Het Notendopje een om niet snel te vergeten.





(ADA)