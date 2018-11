Iemand nog plaats over in wijnkast? Veilinghuis veilt in één klap 600 flessen Mouton Rothschild David Acke

27 november 2018

17u04 0 Wommelgem Het Wommelgemse wijnveilinghuis Best Wine Auctions veilt vanaf vrijdag 30 november een week lang maar liefst zeshonderd flessen van de wereldberoemde wijn Mouton Rothschild. Nooit eerder gebeurde het dat zoveel flessen van één wijnsoort tegelijk te koop werden aangeboden. “Het zou best kunnen dat we een Europese, wie weet zelfs wereldprimeur, beet hebben”, vertelt zaakvoerder Chris Thiran.

Zes maanden werkte het bedrijf aan deze veiling van zeshonderd flessen Mouton Rothschild. Nooit eerder bood een veilinghuis zoveel topwijnen van dezelfde wijnsoort te koop aan. “Het is een Europese primeur. Misschien wel een wereldprimeur”, vertelt zaakvoerder Chris Thiran. Het merendeel van de flessen kon het veilinghuis in handen krijgen via een verzamelaar maar daarnaast werd de collectie aangevuld met flessen die het Best Wine Auctions gedurende jaren aan de kant hield om op een dag een veiling als deze te kunnen organiseren.

Niet alleen het aantal flessen maakt deze veiling zo uniek. Er kunnen ook vier verticale collecties aangeboden worden. “Een verticale collectie betekent dat we een hele reeks kunnen aanbieden van een bepaalde periode. Zo hebben we een verticale collectie van alle wijnen vanaf 1964 tot en met 2014 en alle jaargangen van 1970 tot en met 2014. Daarnaast bieden we ook losse exemplaren aan”, aldus Thiran.

Kunstzinnige etiketten

Een fles Mouton Rothschild is bovendien niet alleen gegeerd bij wijnliefhebbers, ook kunstliefhebbers bieden maar al te graag op een fles. Baron Philippe de Rothschild vroeg als een van de eerste aan kunstenaars om het etiket te ontwerpen. Sinds de Tweede Wereldoorlog wordt ieder jaar een nieuw etiket ontworpen. Onder anderen Jean Cocteau in 1947, Salvador Dalí in 1958, Joan Miró in 1969, Marc Chagall in 1970, Pablo Picasso in 1973, Andy Warhol in 1975, Pierre Soulages in 1976, Keith Haring in 1988, Karel Appel in 1994, Niki de Saint Phalle in 1997 en Prins Charles in 2004 waagden zich er al aan. Zij ontvangen voor het ontwerp 24 kisten van de jaargang waarop hun ontwerp wordt getoond.

Hongkong en Singapore

Van 30 november tot 7 december organiseert Best Wine Auctions een online veiling. Startprijzen variëren van 300 euro voor een enkele fles tot 40.000 euro voor een verticale collectie. Waarschijnlijk zullen heel wat flessen richting Azië verhuizen. “Ik denk aan steden als Hongkong en Singapore maar ook mensen uit Groot-Brittannië en Denemarken zullen zeker een aantal flessen kopen. Door de hoge prijzen staan landgenoten minder te trappelen een bod te doen. Zij zijn vooral benieuwd naar de prijzen die gehaald zullen worden,” weet de zaakvoerder.

Maar is zo een fles uit 1964 nog drinkbaar? “Zeker. Natuurlijk zal de finesse er een beetje uit zijn maar je drinkt op dat moment zo een unieke wijn, dat die hele ervaring heel veel goed maakt,” aldus Thiran.