Het Oogappeltje ondergaat nieuwe transformatie in augustus 03 juli 2018

02u37 1 Wommelgem In augustus start de aannemer met de tweede fase van de verbouwingswerken van de gemeentelijke basisschool Het Oogappeltje. Die werken zullen duren tot juli 2019.

Het huidige gebouw aan de zijde van de Dasstraat wordt afgebroken en er komt een nieuw gebouw in de plaats dat dieper op het perceel zal liggen. In dat gebouw is er ruimte voor een grote polyvalente zaal, een keuken, een leraarskamer en bureauruimte voor de directie en het secretariaat. De turnzaal zal ook nieuwe kleedkamers krijgen. Ook de speelplaats zal een upgrade krijgen met meer groen en een plek voor spel en plezier, maar ook een plek waar de kinderen rustig kunnen zitten. De grote groene appel-drinkfontein die het karakter van de school belichaamt, zal opnieuw een centrale plaats krijgen. Op de speelplaats zal hekwerk staan dat de werfzone zal afbakenen. Vanaf september zal de school enkel toegankelijk zijn via de tijdelijke ingang aan de Adolf Mortelmansstraat. De definitieve toegang van de school komt opnieuw aan de zijde van de Dasstraat, met een 'zoen- en vroemzone' en een verbeterde inkom voor voetgangers en fietsers. De eerste fase van de verbouwingswerken werd in de zomermaanden afgerond. Tijdens de zomervakantie zullen de klassen ingericht worden, zodat de kleuters er vanaf begin september terechtkunnen. (ADA)