Herman Plasmans stelt abstract werk tentoon in woonzorgcentrum ADA

25 januari 2019

In het Woonzorgcentrum Sint-Jozef stelt Herman Plasmans zijn schilderwerken tentoon. Plasmans is geen onbekende in Wommelgem en stelde eerder al werken tentoon. Het gaat om kleurrijke abstracte schilderkunst “die een uiting zijn van mijn gevoelswereld.” Met zijn werken wil Plasmans de bezoeker een goed gevoel geven en daarom werk hij vooral met veel kleuren.

In Sint-Jozef verblijven ook mensen met dementie en voor hen zijn zulke abstracte werken erg interessant. “Onderzoek heeft uitgewezen dat abstracte schilderijen mensen met dementie prikkelen. Ze gaan ermee in interactie en dat zorgt ervoor dat er een dialoog ontstaat”, weet Plasmans. Morgen begint hij met de opstelling van zijn schilderijen. Hoeveel er te zien zullen zijn, is nu moeilijk te voorspellen “maar het zal allemaal nieuw werk zijn.”

Zondag opent de vernissage om 10.45 uur in Woonzorgcentrum Sint Jozef. De tentoonstelling loopt nog tot 2 februari en is te bezichtigen na afspraak.