Heraanleg Kerkplaats kan starten NA JAREN VAN GEBAKKELEI: PLAATSING NIEUWE STENEN IS GRATIS DAVID ACKE

26 januari 2018

02u59 0 Wommelgem De Kerkplaats in Wommelgem kan straks onder handen genomen worden. De gemeenteraad keurde gisterenavond de dading goed om de kleine Turkse steentjes te vervangen door stevige klinkers. Hiervoor maakt de gemeenteraad 200.000 euro vrij. Omdat aannemer en studiebureau de stevigheid van de steentjes niet voldoende hadden gecontroleerd, zijn zij met de gemeente overeengekomen dat de plaatsing van de nieuwe stenen en het hertekenen van het plan, gratis zijn.

De gemeenteraad heeft de dading goedgekeurd die nodig was om de Kerkplaats te herstellen. Dat is een overeenkomst tussen partijen om een rechtsgeschil te beëindigen of te voorkomen. De kleine Turkse steentjes die enkele jaren geleden werden aangelegd bleken niet geschikt tegen het Vlaamse klimaat, waardoor ze afbrokkelden. De gemeente startte daarop in 2009 een proces tegen de leverancier en de aannemer omdat die onvoldoende gewaakt zouden hebben over de kwaliteit van de stenen. "Aan het begin van deze legislatuur in 2012 heeft de rechtbank een expert aangesteld om de stenen te laten testen. Daaruit bleek dat de Turkse steentjes niet geschikt zijn om te gebruiken in West-Europa. Ze zijn te poreus en door de vele neerslag en het intensief gebruik van marktkramers en kermissen, brokkelden ze al snel af", legt schepen van Openbare Werken Bart Van Scharen (N-VA) uit. Het verslag uit 2014 was duidelijk: de gemeente kon niet verantwoordelijk gesteld worden voor deze fout.





Expert

"Omdat de verklaring van de expert vrij duidelijk was, hebben we als gemeente er op aangedrongen om rond de tafel te gaan zitten met de aannemer en het studiebureau. We wilden het liever niet tot een proces laten komen omdat de problematiek anders nog langer zou aanslepen doordat partijen in beroep kunnen gaan en dergelijke. Uiteindelijk was er bereidwilligheid van alle partijen", aldus de schepen. De dading die gisteren werd goedgekeurd stelt dat de gemeente enkel 200.000 euro zal betalen voor de aankoop van de materialen. Het nieuwe ontwerp voor het plein alsook de plaatsing van de nieuwe steen zal gratis gedaan worden door het studiebureau en de aannemer.





Voor de heraanleg van de kerkplaats werd gekozen voor een klinker die bestaat uit een betonmateriaal. "Geen natuursteen meer, daar blijven we nu van weg", lacht de schepen.





Uitzicht verandert

De inrichting van het plein blijft dezelfde, maar door de nieuwe steen zal het uitzicht wel veranderen. "Tegelijk hebben we ook beslist dat de voetpaden rond de Kerkplaats aangepakt zullen worden. De gladde stenen worden vervangen door dezelfde klinkers. Die moeten ervoor zorgen dat de voetpaden niet meer glad zijn bij regenweer."





Midden februari gaan de werken van start. De aannemer heeft tot tien juni om de werken volledig rond te krijgen.