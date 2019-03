Help ‘t Evertje De Gouden Kinderschoen binnen te halen ADA

26 maart 2019

11u59 0

De Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) ‘t Evertje maakt kans op De Gouden Kinderschoen 2019 in de categorie Samenwerking. Het BKO komt in aanmerking omwille van hun samenwerking met allerlei organisaties in de gemeente waar zorg en wederzijds respect centraal staat. Zo leert ‘t Evertje de kinderen al omgaan met ouderen, mensen met een beperking en dieren. Het gaat bijvoorbeeld om samenwerkingen met het woonzorgcentrum Hof ten Dorpe en het dierenasiel Het Blauwe Kruis. Via de website van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) kan je je stem uitbrengen en zo het ‘t Evertje mee naar de overwinning helpen. Op 30 april wordt de winnaar bekend gemaakt.