Groene vingers gezocht 03 februari 2018

Op het Schootsveld werd een akker omgevormd tot volkstuintjes waar je op een ecologische manier kan moestuinieren. Sinds kort zijn er opnieuw enkele percelen beschikbaar. Het Schootsveld ligt verborgen tussen de akkers aan Fort 2 en de Van Tichelenlei. De tuin bestaat uit zo'n veertig individuele perceeltjes. Daarnaast is er een weide met ezels en een kippenren. Er werden ook een hoogstamboomgaard en een fruithaag aangeplant met 52 oude appel- en perenrassen. In samenwerking met VELT vzw werd er een aardappelsoort ontwikkeld die de naam van de samentuin meekreeg: 't Schootsveld. Na vier oogstjaren zijn enkele tuinders ermee gestopt. Dat maakt dat van de veertig perceeltjes er nu nog twee vrij zijn. Wil je graag tuinieren, stel je dan kandidaat bij Johan Buys via johan.buys1@telenet.be. (ADA)