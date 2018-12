Groen Wommelgem betreurt tot standkoming nieuwe coalitie “Houden hart van voor komende zes jaar” ADA

07 december 2018

14u16 0

Groen Wommelgem blikt tevreden terug op de gemeenteraadsverkiezingen. De partij klom van twee naar drie zetels en zag een coalitie met N-VA wel zitten. Alleen koos die voor Open VLD, een keuze die de groenen maar moeilijk kunnen vatten. “N-VA kiest voor de verliezende partij van de verkiezing. Open VLD zakte van acht naar vier zetels terwijl wij erop vooruit gaan. Het lijkt erop dat er al voorafspraken gemaakt werden. Meteen na de verkiezingen hebben wij contact gelegd met N-VA maar tot een gesprek is het nooit gekomen,” vertelt Jan Herthogs.

Volgens Herthogs begon de coalitievorming meteen met het beslechten van een aantal vetes en personenkwesties. Zo werd Bart Van Scharen gedumpt door zijn eigen partij N-VA. Als dit de voorbode is voor de komende zes jaar, dan hou ik mijn hart vast.”

Groen Wommelgem wacht voorlopig het bestuursakkoord voor de volgende zes jaar af. De nieuwe coalitie mag er in elk geval op rekenen dat we met drie raadsleden Jan Herthogs, Annemie Dierckx en Mariyam Safi een kritische maar constructieve oppositie zullen voeren. “Wij zullen dit bestuur afrekenen op hun beloftes rond het behoud van open ruimte, meer groen in onze gemeente, meer inzet op andere mobiliteit en een echt ambitieus gemeentelijk klimaatbeleid. Zeker nu we afgelopen zondag een mandaat kregen van meer dan 70.000 klimaatbetogers in Brussel,” klinkt het