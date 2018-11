Gezocht: imker voor bijenhal ADA

21 november 2018

Vorig jaar openden de gemeenten Boechout en Wommelgem in samenwerking met Samentuin ‘t Schootsveld, de milieudienst, de milieuraad en Biebond Boechout een nieuwe bijenhal. Om ervoor te zorgen dat die ook gebruikt wordt, start in december een opleiding tot imker. Het gaat om een basiscursus voor beginners. Daarbij krijg je de kans om je eigen bijenvolk te verzorgen in de Wommelgemse bijenhal. Je betaalt 200 euro voor dertien lessen van telkens 2,5 uur. Per les worden er ook twee drankjes voorzien en word je lid bij de Biebond Boechout (Koninklijke Bijentelersvereniging St. Ambrosius Boechout en omstreken), krijg je tien maandbladen van De Vlaamse Imker en een verzekering tegen schade berokkend aan derden en jezelf, gelinkt aan je activiteit als imker.

Het lessenpakket omvat tien lessen theorie en drie lessen praktijk die plaatsvinden van december 2018 tot mei 2019. De theorielessen vinden plaats in Boechout. De definitieve lesdata worden nog bevestigd in functie van de beschikbaarheid van het leslokaal.