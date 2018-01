Gemeenteraadslid vraagt E313 te ondertunnelen 26 januari 2018

03u00 0

Gemeenteraadslid Maurice Vonckx (Groen-rood) heeft de gemeenteraad gevraagd om bij de Vlaamse Overheid aan te dringen de E313 te ondertunnelen vanaf de Ring van Antwerpen tot en met het grondgebied van Wommelgem, inclusief het rondpunt tot voorbij de brug over de autostrade. De mosterd voor het idee haalde Vonckx bij de districtsraad van Deurne die eerder al een gelijkaardig advies goedkeurde. "Uiteraard zullen dit werken van lange adem zijn maar ik denk dat we het idee op zijn minst moeten bekijken. Niet alleen zou het het lawaai ten goede komen maar ook de luchtkwaliteit zou er enorm op vooruit gaan," aldus Vonckx. Een bijkomend voordeel volgens het gemeenteraadslid is dat de brug van de Wijnegemsesteenweg niet vervangen hoeft te worden. (ADA)