Gemeente zoekt bijzitters om verkiezingen in goede banen te leiden ADA

19 maart 2019

15u00 0

Op 26 mei trekken we opnieuw met ze’n allen naar de stembus. Om alles in goede banen te leiden, is de gemeente Wommelgem op zoek naar vrijwilligers die als bijzitter willen fungeren. De bijzitters helpen de voorzitter van een stembureau om op verkiezingsdag alles in goede banen te leiden. Je controleert de identiteitskaarten, stempelt de stembrieven af en controleert ze. Je krijgt dus de kans om alle mensen te zien die in je buurt wonen en je ontvangt een kleine vergoeding. Op zondag 26 mei moet je om 7 uuraanwezig zijn in het aan jou toegewezen stembureau. Het einde is voorzien rond 16 uur. Je mag een verwelkoming met koffiekoeken verwachten, ‘s middags voorziet de gemeente een broodjeslunch en enkele versnaperingen. Doorheen de dag zorgt ze ook voor koffie, water, frisdrank.

Geïnteresseerden mailen voor 31 maart naar bevolking@wommelgem.be met daarin je naam en voornaam, rijksregisternummer en contactgegevens. Let wel, je moet meerderjarig zijn en in Wommelgem wonen.

Meer over Wommelgem

politiek