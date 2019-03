Gemeente veilt hout gevelde kastanjebomen ADA

08 maart 2019

De afgelopen weken moest de gemeente Wommelgem enkele kastanjebomen vellen die op het openbaar domein stonden. Dat hout zal nu per lot verkocht worden. Het gaat om twaalf kubieke meter hout. Wie geïnteresseerd is kan een bod doen. Bezorg je naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres in een gesloten envelop aan het college van burgemeester en schepenen, Kaakstraat 2, met vermelding van het bod. Vermeld op de omslag de titel ‘Bod hout’. Je kan je envelop ten laatste op maandag 18 maart bezorgen voor 20 uur.

Je moet het hout wel zelf ophalen in het gemeentemagazijn in de Rollebeekstraat nummer 9 na afspraak met de dienst openbare werken en mobiliteit. Na 18 maart wordt het hout toegewezen aan de hoogste bieder.