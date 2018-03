Gemeente koopt wagen op CNG voor administratief personeel 21 maart 2018

De gemeente Wommelgem heeft haar wagenpark vernieuwd met de aankoop van een Fiat 500L op CNG. De wagen zal gebruikt worden door het administratief personeel voor hun dienstverplaatsingen. Tot voor kort moesten zij het stellen met een oude dieselwagen die, met de komst van de LEZ, Antwerpen niet meer binnen mocht. De nieuwe wagen rijdt constant op aardgas, maar heeft ook een benzinetank die ingeschakeld kan worden. Wommelgem heeft ook een bezinestation waar CNG getankt kan worden, dus ver moeten de medewerkers niet omrijden. De aankoop is ook goed nieuws voor het milieu. De CO2 uitstoot is 95 g/km, het verbruik met gas of benzine is ongeveer gelijk maar het vermogen op gas ligt tien procent lager dan de oude dieselwagen. (ADA)