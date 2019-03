Gemeente dooft lichten tijdens Earth Day ADA

29 maart 2019

Zaterdag doven heel wat steden en gemeentes wereldwijd hun lichten tijdens Earth Day. Dat is een jaarlijks internationaal evenement dat huishoudens en bedrijven oproept om de verlichting en andere elektrische apparaten in hun huis voor één uur te doven. Dat gebeurt tussen 20.30 uur en 21.30 uur. Ook de gemeente Wommelgem doet mee. Zo gaat het licht op het Kerkplein uit en ook in de volgende straten: Godhuisweg, Kruizemunt, Kerkeveld, De Biekens, Dennenlaan, Diepenbeekstraat, Selsaetenstraat, Kastanjelaan, J. Watheletlaan, Salicatilaan, Lindenlaan, Wilgenlaan en Olmenlaan. De verlichting van de H.H. Petrus- en Pauluskerk in het centrum gaat bovendien een heel weekend uit.