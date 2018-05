Geluidsmuren E313 niet voor dit jaar SCHEPEN VAN OPENBARE WERKEN MOET ZIJN WOORDEN INSLIKKEN DAVID ACKE

22 mei 2018

02u25 0 Wommelgem De beloofde geluidswerende muren langs de E313 en E34 in Wommelgem laten nog even op zich wachten. Het Agentschap Wegen en Verkeer denkt het verplichte milieueffectrapport (MER) volgende

zomer klaar te hebben. "Het zal niet meer voor dit jaar zijn. Ik schat dat ze er tegen 2020 zullen staan," aldus schepen Bart Van Scharen.





Het nieuws dat er dit jaar geluidswerende muren zouden komen langs de E313 en E34 in Wommelgem werd bij de omwonenden op veel enthousiasme onthaald. Na jaren van overleg tussen de gemeente en het Agentschap Wegen en Verkeer was er een consensus. De E313 krijgt er een rijvak bij als er geluidswerende muren zouden komen. Schepen voor Mobiliteit en Openbare Werken Bart Van Scharen zei vorig jaar dat die er dit jaar zouden komen.





"Nooit gecommuniceerd"

Maar bij het Agentschap Wegen en Verkeer vinden ze die timing nogal krap. "Vorige zomer zijn we gestart met ons milieueffectrapport. Als blijkt dat er geluidshinder veroorzaakt wordt door die extra rijstrook, dan zullen we inderdaad geluidsmuren plaatsen," klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Al gaan ze ervan uit dat die muren wel degelijk nodig zullen zijn. "Stel dat uit het onderzoek inderdaad aantoont dat milderende maatregelen nodig zijn, dan zullen we ook bekijken waar die moeten komen en hoe hoog die muur moet zijn," klinkt het nog bij AWV.Over een nieuwe timing willen ze zich liever niet uitspreken, al beklemtoont het agentschap dat zij nooit over 2018-2019 gecommuniceerd hebben met de gemeente.





Dat betekent dat de start van de werken niet zal plaatsvinden voor het einde van deze legislatuur. Maar dat heeft volgens Van Scharen geen impact op de bereidwilligheid van de gemeente om die schermen te plaatsen.





"Wat de samenstelling ook mag zijn van het gemeentebestuur na de verkiezingen van oktober, die muren komen er. Alle partijen zijn het erover eens dat er iets gedaan moet worden aan het geluidsoverlast. Ook de oppositie. "Het enige waar nog geen consensus over gevonden is welke vorm die geluidswering moet aannemen. Worden het muren, een tunnel of een sleuf?





"De oppositie ziet een tunnel wel zitten maar volgens ons zijn die werken te ingrijpend. Als je met zulke voorstellen afkomt, denk ik dat het AWV dat niet zal zien zitten. Een andere mogelijkheid is het verkeer op niveau nul te brengen in een sleuf. Het voordeel hiervan is dat het zicht van de buurt niet belemmerd wordt", vertelt de schepen. Maar zover is het dus allemaal nog niet. De nieuwe richtdatum van de gemeente voor de nodige geluidswerende oplossing is 2020, welke vorm die ook mag aannemen.