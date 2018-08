Fort II uitvalsbasis geallieerden tijdens expo 01 augustus 2018

De vereniging Historical War Wheels organiseert een tentoonstelling op de terreinen van Fort II in Wommelgem. Heel het weekend zakken nationale en internationale verzamelaars af naar Wommelgem om er een geallieerd legerkamp na te bouwen. Er zullen voertuigen, tenten, uniformen en ander legermateriaal te zien zijn. Zelfs de muziek dateert uit die periode. De organisatie wil met deze tentoonstelling de herinnering aan de oorlog levendig houden en tonen in welke moeilijke omstandigheden en met welk primitief materiaal de geallieerden de vijand van toen moesten bestrijden. Inkom is gratis. De tentoonstelling is open van 10 uur tot 18 uur op zaterdag en tot 17 uur op zondag. (ADA)