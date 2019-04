Fase 3 voorbereidende nutswerken nieuw rondpunt van start ADA

02 april 2019

10u30 0

De voorbereidende nutswerken voor de aanleg van de rotonde aan de Ternesselei verlopen volgens schema. Al moet Fluvius vooraan in de Immerseelstraat wel een koppeling maken die niet voorzien was. Hiervoor moet er een gat in de rijweg gemaakt worden waardoor inwoners tot en met 5 april een doorsteek via de carpoolparking moeten maken om tot bij hun oprit te geraken.

Vanaf 8 april kan fase 3 dan echt van start gaan. Tijdens deze fase worden leidingen aangelegd in twee sleuven aan elke zijde van de straat. De werken starten aan één zijde in het begin van de Immerseelstraat en keren aan de andere zijde terug. De werfzone van 70 meter schuift tijdens de voortgang van de werken telkens op in de straat, waardoor de inritten ter hoogte van de werfzone tijdelijk niet bereikbaar zullen zijn. Om ervoor te zorgen dat de inwoners aan weerszijde van de sleuf niet ingesloten raken tussen het einde van de straat en de sleuf, is er tijdelijk een doorsteek voorzien via de rotonde aan de Autolei.