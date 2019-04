Einde wegomlegging en aangepaste route De Lijn aan kruispunt Ternesselei met Nijverheidsstraat en Van Tichelenlei ADA

19 april 2019

13u52 6 Wommelgem Automobilisten en vrachtverkeer kunnen vanaf 20 april opnieuw via het kruispunt van de Ternesselei met de Nijverheidsstraat en de Van Tichelenlei naar hun bestemming. Ook het openbaar vervoer volgt de normale reisweg vanaf zaterdag.

Het kruispunt van de Ternesselei met de Nijverheidsstraat en de Van Tichelenlei zal vanaf zaterdagochtend 20 april volledig opengesteld zijn. De signalisatie en de nadarhekken van de fiets- en wandelcorridor wordt vanaf vrijdag 19 april om 17 uur verwijderd. Momenteel is het nog niet duidelijk hoeveel uren dat in beslag zal nemen. Daarom raden we aan om op vrijdag nog steeds de omleiding te volgen.

Fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers kunnen opnieuw vanaf het kruispunt via de Immerseelstraat de fietserstunnel bereiken. De werken in de Immerseelstraat zijn afgerond. In de vierde fase wordt aan het begin van de Immerseelstraat een gascabine geplaatst maar dat geeft geen hinder voor het verkeer.

Openbaar vervoer

Buslijn 421 zal vanaf zaterdag zijn normale reisweg volgen. De tijdelijke haltes in de Doornaardstraat worden verwijderd.

Auto- en vrachtverkeer

Het auto- en vrachtverkeer moet niet langer de omleiding via de Uilenbaan of de Herentalsebaan volgen. Het kruispunt zal nu gedurende drie maanden opengesteld worden. Na het bouwverlof, in augustus, wordt het kruispunt opnieuw afgesloten voor de aanleg van de rotonde.