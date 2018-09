Een vijfdaagse boordevol activiteiten 05 september 2018

Los van de tennisactiviteiten kunnen de deelnemers tijdens het Feest ook genieten van heel wat randanimatie in het BNP-animatiedorp. De jonge tennissers kunnen aan de hand van een stempelkaart deelnemen aan verschillende activiteiten zoals tennis-twister, snelheidsmeter, virtual realitygames en grime- en glittertattoos laten plaatsen.





Zaterdag is het de dag van de congressen. De Vlaamse KidsTennistrainers krijgen een zeer uitgebreid programma voorgeschoteld en de dag wordt afgesloten met de diploma-uitreiking Initiator, Instructeur B en Conditietrainer. Een congres waar iedereen naar uitkijkt, is alvast de infosessie over de grote klassementshervorming in 2019 (zaterdag van 12.10 uur tot 12.55 uur of van 14.30 uur tot 15.15 uur).





2018 was het jaar van de uitbraak voor de padelsport, padel kon dus niet ontbreken. De drie panoramische courts van Forest Hills lenen zich perfect voor initiaties en wedstrijden.





Tot slot heeft op zondag het Vlaams jeugdkampioenschap VE-tennis plaats en is er ook een demonstratie rolstoeltennis. (WWT)