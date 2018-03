Écht de mooiste dag van hun leven 07 maart 2018

46 kleuters van kleuterschool De Boomgaard zijn gisteren "in de echt verbonden" door de burgemeester van Wommelgem. De bijzondere dienst kwam op initiatief van de ouders van enkele verliefde kleutertjes. "De ouders van die onschuldige koppeltjes vroegen of we geen huwelijk konden organiseren voor hun kindjes", vertelt juf Sare Faes van De Boomgaard. "Toen we dat voorstelden aan de kinderen bleek dat alle kinderen van twee klasjes wilden meedoen. Enkel de allerkleinsten hebben niet deelgenomen, zij hebben wel een erehaag gevormd voor onze koppeltjes op weg naar het gemeentehuis." In het gemeentehuis riep burgemeester Frank Gys (N-VA) de kindjes naar voren om ze een hartje op de borst te spelden als teken van hun liefde voor elkaar. "Heel erg leuk dat de burgemeester een halve dag vrij wou maken voor ons", gaat Sare verder. "Na de dienst hielden we een groot trouwfeest met huwelijkstaart en muziek met de kindjes en ouders. Anno 2018 hebben we de kleuters laten kiezen met wie ze wilden trouwen maar ze kozen duidelijk allemaal traditioneel. Enkel meisjes met jongetjes", lacht Sare. (BSB)