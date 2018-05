Drie weekends op rij werken op E313 18 mei 2018

03u02 0

Tijdens de eerste drie weekends van juni zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vier brugvoegen vernieuwen op de E313 ter hoogte van de rotonde in Wommelgem. Dat zijn uitzettingsvoegen die de beweging van een brugconstructie opvangen en tegelijk de waterdichtheid verzekeren. Door de permanente verkeersbelasting zijn deze voegen gevoelig voor slijtage. De vernieuwing van de brugvoegen moet ook spoorvorming in het wegdek vermijden en het rijcomfort verbeteren.





De werken vinden plaats op de rijrichting naar Antwerpen. Ter hoogte van de werfzone moet het verkeer tijdens de drie weekends meestal over twee versmalde rijstroken passeren.





Tijdens het eerste weekend wordt het asfalt tussen de twee bruggen over de rotonde vernieuwd. Tijdens de twee daaropvolgende weekends worden de brugvoegen zelf aangepakt. Om de hinder te beperken vinden de werken tijdens weekends plaats, maar de E313 in Wommelgem is ook in het weekend een drukke snelweg. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum houden weggebruikers er tijdens de werkzaamheden dus best rekening met file en vertraging, zeker overdag, zowel op zaterdag al op zondag.





De op- en afritten van het complex Wommelgem (nr. 18) blijven tijdens de werken steeds open. Ter hoogte van de werfzone geldt er een snelheidsbeperking van 70 km/u. Werken aan voegen zijn zeer weersgevoelig. Bij regen of lage temperaturen kunnen ze niet plaatsvinden en kan de planning nog gewijzigd worden. (ADA)