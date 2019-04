Dreamotel opnieuw open na constructieve gesprekken eigenaar en gemeente ADA

17u17 2 Wommelgem Burgemeester Frank Gys (N-VA) heeft het Dreamotel in Wommelgem opnieuw geopend. Enkele weken geleden liet hij het rendez-vous motel bestuurlijk sluiten nadat er ernstige misdrijven werden vastgesteld door de politie. “We hebben constructieve gesprekken gehad met de eigenaar,” klinkt het.

Het Dreamotel in Wommelgem is opnieuw open nadat burgemeester Frank Gys (N-VA) het bestuurlijk liet sluiten voor een maand. Enkele weken geleden werden er drugsfeiten en andere zware misdrijven vastgesteld. “We hebben vanuit de gemeente heel constructieve gesprekken gehad met de eigenaar over hoe we dergelijke zaken in de toekomst kunnen vermijden. De eigenaar was hier ook vragende partij voor. Het motel werd verbouwd met het oog op meer toezicht over wat er zich in het hotel afspeelt,” vertelt burgemeester Gys.

Zo is er cameratoezicht en zal er iemand aanwezig zijn in het hotel die een oogje in het zeil houdt. “Voordien konden mensen zich gewoon via een online systeem aanmelden waardoor er weinig tot geen controle over wie er zich in het motel bevond. Dat zal in de toekomst niet meer kunnen. De eigenaar beloofde ons zich daar ook persoonlijk op toe te spitsen.”

Gys is samen met de politie het motel gaan inspecteren alvorens hij zijn fiat gaf over de heropening. “Het is duidelijk dat dergelijke misdrijven in de toekomst niet meer mogen gebeuren. We zullen, net als voordien, het motel controleren. Bij nieuwe vaststellingen zullen we niet aarzelen het motel opnieuw te sluiten.”

Naast drugsfeiten stelde de politie ook zware criminele feiten vast. Op die feiten wil de burgemeester niet dieper ingaan. “Dat dossier ligt bij het parket en zij zullen dat verder onderzoeken.”