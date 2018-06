Dorpsdag op en rond Kerkplaats 19 juni 2018

In Wommelgem is het op zaterdag 30 juni Dorpsdag. Op en rond de Kerkplaats zal het gezellig kuieren zijn langs kraampjes, kermisattracties en randanimatie. Van 16 tot 21 uur is er in de Dasstraat een verkoop van kinderspullen en speelgoed. Er zal grime aanwezig zijn, ballonclowns zullen de gekste figuren maken en goochelaars zullen voor magie zorgen. (ADA)