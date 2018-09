Dierenasiel houdt open weekend 05 september 2018

Het dierenasiel van Wommelgem houdt een open weekend op 29 en 30 september tussen 11 en 16 uur. Tijdens dat weekend is iedereen welkom om het asiel te leren kennen en verhalen uit te wisselen. Naar jaarlijkse traditie zullen verschillende standhouders dierenspulletjes aanbieden en zullen er drank- en eetkraampjes staan. Daarnaast stellen verschillende vzw's zich voor. Zo is vzw Lostdogzzz van de partij. Deze vzw helpt bij het zoeken van verloren honden. Canine Care helpt dan weer bij de revalidatie van honden. Het asiel bevindt zich in de Netelaarstraat in Wommelgem. (ADA)