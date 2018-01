Denk mee na over herinrichting rondpunt 02u35 0

De gemeente Wommelgem lanceert een oproep naar creatievelingen die het rondpunt op de kruising tussen de Kaakstraat, Welkomstraat, Handboogstraat en de Sint-Damiaanstraat een nieuw uitzicht willen geven. Volgens de gemeente is dat rondpunt dringend aan vernieuwing toe. Iedereen die een idee heeft kan dat inzenden voor 31 maart via informatie@wommelgem.be met vermelding 'Herinrichting rondpunt' in het onderwerp. Een brief sturen kan ook ter attentie van van Informatiedienst, Kaakstraat 2, 2160 Wommelgem met vermelding van naam, voornaam en adresgegevens. (ADA)