Dasstraat tijdelijk afgesloten in augustus 22 augustus 2018

Door werken aan basisschool Het Oogappeltje en aan een privéwoning moet de Dasstraat op verschillende momenten helemaal worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Op dit moment is de tweede fase van de verbouwingswerken aan gemeentelijke basisschool Het Oogappeltje aan de gang. Het bestaande gebouw in de Dasstraat wordt afgebroken. Een nieuw gebouw komt wat dieper op het perceel. Daarom moet de Dasstraat ter hoogte van Het Oogappeltje volledig worden afgesloten. Dat zal vandaag gebeuren van 15 uur tot en met donderdag 23 augustus 17 uur. Op dinsdag 28 of woensdag 29 augustus wordt de Dasstraat op de hoek met de Kerkplaats volledig afgesloten. De afsluiting zal gebeuren ter hoogte van een privéwoning met huisnummer 4. Dat is de achterzijde van de voormalige slagerij Voorspoels, gelegen in de Dasstraat. (ADA)