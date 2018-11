Coalitie is rond: dit zijn de nieuwe schepenen in Wommelgem ADA

23 november 2018

13u19 1 Wommelgem De coalitie is gevormd, de schepenen gekend en het bestuursakkoord neergeschreven. Het nieuwe bestuur in Wommelgem is klaar voor de nieuwe legislatuur. “We hebben rustig de tijd genomen om alles goed te bespreken zodat we met een positief gevoel kunnen starten,” klinkt het.

‘Geel en blauw, de ware kleuren van en voor Wommelgem,’ zo heet het nieuwe bestuursakkoord dat N-VA en Open VLD samen zijn overeengekomen. Dat winnaar N-VA graag met Open VLD in zee wilde gaan, was al lang geweten maar nu is ook de nieuwe ploeg gevormd. Voor de liberalen zal Kelly Joris schepen worden van OCMW, sociale zaken, onderwijs en KMO, middenstand en markten en Ludo Neyens wordt schepen van ruimtelijke ordening, groen, milieu en duurzaamheid. Vast waarde Ann Theys (N-VA) is schepen van cultuur, bibliotheek, informatie en digitalisering, erfgoed patrimonium en begraafplaatsen, Alex Helsen (N-VA) schepen openbare werken, mobiliteit, senioren en feestelijkheden en Lise Poelemans (N-VA) wordt schepen van buurten en wijken, jeugd, sport en dierenwelzijn. Huidig burgemeester Frank Gys zal ook de komende zes jaar de sjerp dragen.

Over de details van het nieuwe bestuursakkoord kon de burgemeester nog niet veel vertellen. Dat moet eerst besproken worden met de achterban. Wel deelde de burgemeester mee dat de gesprekken met Open VLD “erg constructief verlopen zijn.” De komende legislatuur wil het bestuur de ingeslagen weg verder zetten.