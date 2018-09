Chihuahuapup uit dierenasiel gestolen 07 september 2018

02u45 0 Wommelgem Twee mannen hebben dinsdag rond 17 uur een chihuahuapup gestolen uit het dierenasiel in Wommelgem. Het gaat om twee twintigers van vreemde origine.

"In de late namiddag kwamen de twee een verloren gelopen stafford ophalen. Terwijl een van hen aan de balie de papieren in orde bracht, ging de andere buiten naar de honden kijken. Dat vonden wij niet verdacht. Het gebeurt wel vaker dat mensen ondertussen eens naar de dieren gaan kijken", vertelt Vanessa van het dierenasiel.





Witte bestelwagen

Wanneer de man terugkwam van zijn wandeling, sprak hij in een vreemde taal zijn compagnon aan. Even later verdwenen de mannen en reden ze weg in een soort witte bestelwagen. "Pas dan merkten we dat er een chihuahuapup verdwenen was uit zijn hok. De man moet de pup onder zijn jas verstopt hebben", denkt Vanessa.





De politie werd verwittigd en er werd een proces verbaal opgesteld wegens diefstal. "We hebben het nummer van de identiteitskaart van de man. We hopen dat de politie op die manier de daders kan identificeren. Maar tot op heden hebben we daar nog niets over gehoord. We hopen via de media de pup toch terug te vinden." Het gaat om een teefje met halflang kastanjekleurig haar. De pup is gechipt, dus een dierenarts zal meteen zien dat de hond geseind staat. Wat de daders van plan zijn met de chihuahua, kan Vanessa niet voorspellen maar de kans is groot dat het hondje verhandeld wordt. Prijzen variëren tussen de 300 en 800 euro. (ADA)