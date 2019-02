Champagne voor afscheidnemende computerleerkracht Fons: “Ik stuur nog wel eens een mailtje” ADA

26 februari 2019

17u00 0 Wommelgem Na tien jaar neemt Fons Van den Eynde afscheid als lesgever van de computerklas in Wommelgem. Door de drukke agenda van de 83-jarige man moet hij keuzes maken. “Maar ik spring wel nog eens binnen. En anders stuur ik nog wel eens een mailtje.”

Tien jaar lang heeft Fons Van den Eynde (83) de Wommelgemse senioren leren surfen op het wereldwijde web. “De eerste les was hoe ze de computer moesten aanzetten en dat was vaak al geen sinecure”, knipoogt hij. “Zes jaar geleden schreef een vrouw van 92 jaar zich in voor de les. Een computer had ze niet, maar ze wilde het graag leren. Haar kleinkinderen hadden gezegd dat ze daar toch niks van zou snappen en ze wilde hen het tegendeel bewijzen”, lacht Fons. “Ze was een van de meest gemotiveerde cursisten die ik ooit heb ontmoet.”

Maar na tien jaar neemt hij nu afscheid als leerkracht van de computerklas. “Ik ben nog actief in tien andere verenigingen en de lessen op maandag passen niet meer in mijn agenda”, vertelt Fons. “Natuurlijk vind ik dat jammer, maar we gaan daar nu ook niet dramatisch over doen. Ik zal wel nog eens binnenspringen, hé. En anders stuur ik wel een mailtje.” Speciaal voor zijn afscheid trakteerden zijn vrienden en medeleraren hem op een glas champagne. “Totaal onverwacht en eigenlijk niet nodig, hoor”, zegt Fons bescheiden. “Maar af en toe moet je de dingen gewoon ondergaan.”