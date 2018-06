Buurt hekelt verloedering sociale woningen 19 juni 2018

02u55 0 Wommelgem De twee huisjes van sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning in de Welkomstraat in Wommelgem staan er verloederd bij.

Volgens buurtbewoners wordt het braakliggend terrein rondom de woningen gebruikt als hondenweide en stortplaats en laat De Ideale Woning de site niet onderhouden. "De heggen zijn zo wild gegroeid dat we niet meer over het voetpad kunnen wandelen", hekelt buurtbewoner Rudy Gysels.





"Het gras staat daar twintig centimeter hoog en ligt vol hondenpoep. Er liggen pmd-zakken vol afval, wieldoppen en andere vuiligheid. Het terrein naast onze deuren wordt gebruikt als stortplaats. Ik heb dat al verscheidene keren gemeld aan De Ideale Woning, maar daar word ik niet gehoord. Het gemeentebestuur trekt een parapluutje op, omdat het over privéterrein gaat, terwijl ze ons wel verplichten onze voortuintjes proper te houden. Onze buurt ligt er verloederd bij en niemand wil iets ondernemen. Een van de twee huisjes is nog bewoond, maar aan het einde van de zomer wordt dat gezin uit de woning gezet, dan zal er helemaal geen controle meer zijn over het terrein. Het zal dus enkel maar erger worden." Bij De Ideale Woning zijn ze zich van geen kwaad bewust. "Wij doen over het algemeen heel wat inspanningen om problemen met buurtbewoners zo vlot mogelijk aan te pakken", benadrukt Dirk De Kort, voorzitter van het directiecomité van De Ideale Woning. "Als onze mensen gecontacteerd zijn in verband met dit probleem, zullen zij het nodige doen om dat zo snel mogelijk op te lossen."





Het braakliggend terrein in de Welkomstraat in Wommelgem moet na de zomer plaats maken voor nieuwe serviceflats van de huisvestingsmaatschappij. (BSB)