Burgemeester steekt berg kerstbomen in de fik 22 januari 2018

De oud-leden van de Nielse Scouts Hellegat organiseerden zaterdagavond voor de 25ste keer op rij een kerstboomverbranding. Oud-leider en organisator Wouter Van Espen herinnert zich nog elke editie. "Bij de allereerste kerstboomverbranding van de scouts was ik nog een welpje van acht jaar oud", herbeleeft Wouter. "25 jaar later ben ik er nog steeds bij als organisator. Volgens de traditie wordt de verbranding voorafgegaan door een fakkeltocht, maar het is slechts de laatste zes à zeven jaar dat dat echt een succes geworden is. We hebben het toen grootser aangepakt door zelf veel en veilige fakkels aan te kopen voor de deelnemers. We hebben zo ongeveer 200 fakkels mogen uitdelen."





10 vrachtwagens vol

Om acht uur stak burgemeester Tom De Vries (Open Vld) de lont in de berg kerstbomen. "We hebben tien vrachtwagens vol kerstbomen kunnen ophalen dit jaar. Goed voor een berg van vijf meter hoog en vijftien meter lang. Anders dan in andere gemeenten steken wij die systematisch aan zodat niet alles in een half uurtje is uitgebrand en iedereen langer kan blijven plakken. Met ons randaanbod hapjes, glühwein en jenever vierden we dan officieel het laatste wapenfeit van de feestdagen. En nu terug allemaal aan het werk", lacht Wouter groen.





Ook in Wommelgem konden de bewoners hun kerstbomen zaterdagavond in vlammen zien opgaan. Daar vond het gezellig samenzijn plaats in de schaduw van Fort 2.