Burgemeester Gys sluit rendez-voushotel na vaststellen “ernstige misdrijven” En steunt daarmee collega De Wever tegen illegale praktijken in het hotelwezen David Acke

22 februari 2019

20u30 0 Wommelgem Burgemeester van Wommelgem Frank Gys (N-VA) heeft het rendez-voushotel Dreamotel bestuurlijk gesloten voor één maand. Hij deed dat nadat de politie er tijdens een controle “ernstige misdrijven aan het licht bracht.” Over de aard van de misdrijven kon er voorlopig nog niets gezegd worden. Maar dat het om zwaarwichtige feiten gaat, dat is wel zeker.

Het Dreamotel op de Autolei 219 in Wommelgem is een maand bestuurlijk gesloten. Dat valt te lezen op de boodschap die aan de ingang van het hotel hangt. Dat betekent dat het hotel niet gerund mag worden. Burgemeester Frank Gys (N-VA) nam die beslissing nadat de politie er vaststellingen deed van “ernstige misdrijven”.

Over de aard van de misdrijven wil noch de burgemeester, noch de politie dieper ingaan. Maar dat er meer aan de hand is dan geluidsoverlast, dat kon wel bevestigd worden door de politie. “Het gaat over misdrijven die niet bestraft kunnen worden met het schrijven van een GAS-boete. De feiten die aan het licht zijn gekomen zijn van die aard dat er wel degelijk gevangenisstraffen opstaan. Er werd een proces-verbaal opgesteld en dat ligt nu bij het parket. Zij moeten beslissen of er een gerechtelijk onderzoek komt. De eigenaar is alvast ondervraagd, zoals dat gebruikelijk is wanneer een proces-verbaal wordt opgesteld.”

Samen met de eigenaar zullen we kijken hoe de problemen die zich hebben voorgedaan in de toekomst kunnen vermeden worden. Daarna zullen we zien of het hotel opnieuw open kan of niet Burgemeester Frank Gys

Hotelregister niet in orde

Daarnaast waren er ook problemen met het hotelregister. Elk hotel is verplicht de identiteitskaart van de bezoeker op te vragen en die gegevens op te slaan in een database. Dat gebeurde niet. Het is door die controle dat ook de zware misdrijven aan het licht zijn gekomen.

Burgemeester Gys wil wel bevestigen dat hij volgende week in gesprek gaat met de eigenaar van het hotel. “Samen met de eigenaar zullen we kijken hoe de problemen die zich hebben voorgedaan in de toekomst kunnen vermeden worden. Daarna zullen we zien of het hotel opnieuw open kan of niet,” aldus de burgemeester.

Pooiers betrapt

Het Dreamotel is een rendez-voushotel, vlakbij de autostrade. Je kan er al een kamer uren vanaf twee uur. Hoewel niemand de aard van de misdrijven wil bevestigen, zou het wel eens kunnen gaan om seksuele misdrijven, van welke aard dan ook. Zo zijn er heel wat gelijkenissen met een zaak in het de stad Antwerpen. Daar sloot burgemeester Bart De Wever het hotel Le Sud voor één maand omdat er pooiers werden betrapt. Een jong meisje werd er gedwongen klanten te ontvangen en het geld aan haar pooier af te staan. Dat zou meteen ook verklaren waarom er geen hotelregister werd bijgehouden door de uitbater.