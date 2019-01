Burgemeester Gys: “Hebben Van Scharen kans gegeven mee te besturen” ADA

10 januari 2019

11u49 2 Wommelgem Het nieuwe bestuur van Wommelgem wilde aanvankelijk starten met Bart Van Scharen (N-VA) als schepen om na een afgesproken termijn zijn ambt over te dragen aan Lise Poelemans. Maar dat zag Van Scharen niet zitten. “Zijn verhaal dat we hem koudweg aan de kant schuiven, klopt niet.”

“ik tref geen schuld in het verhaal rond oud-schepen Bart Van Scharen,” zo begint burgemeester Frank Gys het gesprek. “Hij laat uitschijnen dat ik hem een mes in de rug stak terwijl we hem net graag aan boord van het nieuwe bestuur wilden hebben.” Eerder zei Van Scharen dat hij koudweg aan de kant werd geschoven voor de jonge onervaren Lise Poelemans (22). “Klopt absoluut niet,” aldus Gys.

Hoe zit de vork dan wel aan de steel? “Het plan was om met dezelfde drie N-VA schepenen van de vorige legislatuur ook de nieuwe aan te vangen. Dus ook met Bart Van Scharen. Alleen wilden we na een afgesproken tijd dat hij zijn schepenambt zou overdragen aan Lise. In vergelijking met de andere uittredende schepenen kon Bart het aantal stemmen niet drastisch verhogen en bovendien behaalde Lise als nieuwkomer slechts veertien stemmen minder dan Bart,” vertelt Gys. Van Scharen zag dit niet zitten en noemde het voorstel “onaanvaardbaar”. Omdat een compromis vinden niet lukte, was het aan het bestuur om te stemmen wie weerhouden wordt en wie niet. Volgens Gys stuurde Van Scharen zelf aan op die stemming met het idee dat hij genoeg stemmen van achterban achter zou kunnen scharen. “Ik waarschuwde hem meermaals dat dat niet het geval was en dat hij beter tot een akkoord kon komen om alsnog zijn ambt over te dragen. Maar dat wilde hij niet.”

De stemming wond er geen doekjes om: Lise Poelemans in, Bart Van Scharen uit. Gys betreurt de gang van zaken en vindt het erg jammer dat er geen compromis gevonden werd. “Het zou een ideaal scenario geweest zijn om met Bart van start te gaan terwijl Lise zich inwerkte in de dossiers. Ze is nu 22, dat betekent dat ze op het einde van legislatuur 28 jaar is. Zij kan absoluut een meerwaarde betekenen voor de gemeente.”

Tot slot begrijp Gys niet dat Van Scharen niet dankbaar is voor de kans die hij vorige legislatuur aangeboden kreeg om schepen te worden. “Het is dankzij mij dat hij schepen kon worden. Vergeet niet dat hij het derde laagste aantal stemmen had van de hele gemeenteraad. Het zou van politiek fatsoen getuigen om indien hij niet meer wenst deel uit te maken van de N-VA fractie waarop hij verkozen is geraakt, dat hij dan zijn mandaat terug geeft aan de afdeling.”