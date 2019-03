Burgemeester Gys dreigt met sluiting snelwegparking om toestroom mensen zonder papieren te stoppen ADA

Wommelgem Burgemeester Frank Gys dreigt ermee de snelwegparking te sluiten als de federale overheid geen nieuwe maatregelen neemt om de toestroom van mensen zonder papieren te stoppen. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem geeft toe dat het probleem is toegenomen.

Zowel de burgemeester van Mol Wim Caeyers (CD&V) als burgemeester Frank Gys (N-VA) van Wommelgem, dreigen ermee de snelwegparking op hun grondgebied te sluiten. Op die manier willen ze de toenemende stroom van mensen zonder papieren een halt toe roepen. De federale regering had maatregelen beloofd maar daar merken beide burgemeesters weinig van.

Bevoegd minister De Crem bevestigt dat de problematiek met transmigranten in 2018 is toegenomen, en dat die lijn zich in 2019 doortrekt. Daar kan de nakende Brexit voor iets tussen zitten, klinkt het op zijn kabinet. Veel migranten willen nog voor de Britse exit uit de EU in het Verenigd Koninkrijk geraken.

De problematiek is in elk geval een prioriteit voor De Crem, klinkt het. “We zijn er absoluut mee bezig, maar een mirakeloplossing bestaat niet. Dit vraagt een geïntegreerde aanpak, met acties op lokaal, provinciaal, Vlaams en federaal niveau.” De Crem gaat nu wel de burgemeesters van Wommelgem en Mol contacteren om te luisteren naar hun bezorgdheden. Caeyers en Gys zelf hebben nog niet bij de minister aangeklopt, klinkt het. Maar daar staat Gys eerder sceptisch tegenover. “De minister beloofde ook de problemen aan te pakken en dat is tot op heden niet gebeurd. Ik kan alleen bevestigen dat ik de minister nog niet gehoord heb. Het sterkt me in elk geval dat een partijgenoot van meneer De Crem, burgemeester Wim Caeyers (CD&V), hetzelfde vraagt,” zegt Gys.