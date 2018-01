Burgemeester Frank Gys trekt lijst N-VA 23 januari 2018

Huidig burgemeester van Wommelgem Frank Gys (N-VA) wordt in oktober de lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Gys gaat dus resoluut voor een tweede ambtstermijn als burgemeester van Wommelgem. Op de tweede plaats komt, net zoals in 2012, Ann Theys. Theys is op dit moment schepen voor Jeugd, Cultuur en Informatie. Volgens de burgemeester loopt de lijstvorming erg vlot en zal de lijst aangevuld worden met enkele nieuwe sterke namen. Wie dat zijn, kon Gys nog niet vertellen. Ook de programmapunten blijven voorlopig nog eventjes geheim. "We plannen binnen enkele weken met al het nieuws tegelijk naar buiten te komen maar ik kan wel al vertellen dat het deugd doet om met een dergelijke gemotiveerde ploeg aan de slag te kunnen gaan."