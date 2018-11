Brutale overvaller gezocht die drie keer toesloeg in één maand Sander Bral

21 november 2018

12u12 0 Wommelgem De politie is op zoek naar een overvaller die wellicht drie keer toesloeg in winkels in Wommelgem en Merksem in maart. Hij bedreigde het personeel met een mes, een vuurwapen en pepperspray. De beelden werden dinsdagavond verspreid via het VTM-opsporingsprogramma Faroek.

Op camerabeelden is te zien hoe de verdachte op 21 maart rond 18u00 voorbij een filiaal van Carrefour Express wandelt in de Laaglandlaan in Merksem. Vijf minuten later verschijnt de man opnieuw en wandelt hij de winkel binnen. Op de beelden is duidelijk te zien hoe hij zeven minuten lang geduldig tussen de rekken wacht tot er geen klanten meer in de winkel zijn. De jobstudent die achter de kassa staat, doet verder met het opruimen van de winkel wanneer de laatste klanten verdwijnen.

De verdachte waagt zijn kans en loopt naar de kassa. Wanneer er toch nog twee klanten willen betalen, verdwijnt de overvaller opnieuw tussen de rekken. Twee minuten later is de winkel opnieuw leeg en slaat de verdachte toe. Onder bedreiging van een groot keukenmes moet de jobstudent de kassa leegmaken. Op de beelden is te zien hoe al het geld de rugzak in gaat waarna de verdachte vliegensvlug verdwijnt.

Vijf dagen later, op 26 maart, slaat de overvaller opnieuw toe. In een filiaal van Kwantum op de Herentalsebaan in Wommelgem wordt wellicht dezelfde man opnieuw op beeld gelegd. Hij draagt zichtbaar dezelfde kledij en rugzak en heeft sterke fysieke gelijkenissen. De overval zelf werd deze keer niet in beeld gebracht. Het winkelpersoneel moest onder bedreiging van een vuurwapen op de grond gaan liggen. Hij spoot zelfs pepperspray in hun gezicht. Twee weken eerder sloeg wellicht dezelfde man ook al toe in deze Kwantum, op 10 maart. Toen kon de verdachte niet op beeld genomen worden.

Het gaat om een man die steeds donker gekleed is en een zwarte rugzak draagt met een rood logo van Superdry. Hij heeft kort zwart haar en een getaande huid. Hij spreekt Nederlands met een accent en heeft een zware stem. Hij wordt geschat tussen de 25 en 30 jaar oud en meet ongeveer 1m80.

Kent u de verdachte of heeft u meer informatie over de zaak, dan kan u terecht op het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.