Brandstoftank vrachtwagen scheurt op E313 in Wommelgem: twee uur aanschuiven richting Antwerpen Sander Bral HA

19 februari 2019

16u45

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Wommelgem Door een ongeval met een vrachtwagen in Wommelgem is het twee uur aanschuiven op de E313 richting Antwerpen. De truck kwam door een manoeuvre in schaar terecht en verloor heel wat brandstof.

Mogelijk kon de vrachtwagenchauffeur niet op tijd stoppen voor de file richting Antwerpen en kwam zijn voertuig in schaar tot stilstand. Door de klap scheurde zijn brandstoftank en kwam er brandstof terecht op de snelweg.

De drie gewone rijstroken zijn er versperd, het verkeer kan alleen nog passeren langs de afslagstrook naar de afrit Wommelgem. Op de E313 is het al zowat twee uur aanschuiven vanaf Herentals-West. Door omrijdend verkeer staat er ook file op de E34 vanaf Zoersel en op de N14 naar Lier, meldt de verkeersdienst van de VRT.

Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht dat de hinder nog lang zal duren. Het ongeval gebeurde om 13.50 uur, maar de vrachtwagen moet nog getakeld worden. De brandweer is ter plaatse om de gelekte brandstof op te ruimen.

De verkeersdienst raadt aan om de omgeving te vermijden, aangezien de drukte nog zal toenemen door de avondspits. Het verkeer op lange afstand van Eindhoven naar Antwerpen neemt beter de E19 in Breda. Van Hasselt naar Gent rij je best via Brussel.

Op de #E313 naar Antwerpen is alleen de rechterrijstrook nog dicht in Wommelgem. Je verliest er twee uur vanaf Herentals-West. Door omrijders zit de #N14 naar Lier ook muurvast bij Zandhoven.



Je verliest ook 40 minuten op de #E34 vanaf Zoersel. VRT Verkeer(@ verkeersanker) link

Op de #E313 richting Antwerpen is het ruim 1u aanschuiven. In Wommelgem verspert een geschaarde vrachtwagen 3 rijstroken. Bovendien lekt zijn brandstoftank. Je vermijdt voorlopig dus best die zone. pic.twitter.com/owYeYCppJ3 Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link