Brand in stookruimte van drukkerij Sander Bral

13 december 2018

16u27 0 Wommelgem Een drukkerij in de Nijverheidsstraat in Wommelgem werd donderdagmiddag opgeschrikt door een brand in de stookruimte. De brandweer moest heel wat rook te lijf gaan maar kon voorkomen dat het gebouw erg beschadigd raakte.

Verschillende ploegen van de Brandweer Zone Rand snelden zich donderdagmiddag richting het bedrijventerrein van drukkerij Bema Graphics aan de Nijverheidsstraat in Wommelgem. Daar was om een nog onbekende reden brand uitgebroken in de stookruimte van het gebouw. De medewerkers van de drukkerij werden geëvacueerd en bleven ongedeerd.

Door de brandmuren tussen de verschillende ruimtes van het gebouw kon het vuur niet uitbreiden en had de brandweer de situatie snel onder controle. Er was wel grote rookontwikkeling door de brand waardoor het gebouw verlucht moest worden. De schade zou meevallen.