De brandweer van Wommelgem snelde gisterennamiddag rond vier uur richting een industriebrand in de Nijverheidsstraat in Wommelgem. In een container van Recupel waar elektrische apparaten verzameld worden voor recyclage was er een hevige rookontwikkeling ontstaan. De personeelsleden van het bedrijf hadden de brand zelf al geblust toen de brandweer arriveerde. Die heeft het brandje nageblust en een extra controle uitgevoerd. (BSB)