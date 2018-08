Bouw nieuw 't Brieleke van start 04 augustus 2018

02u34 0

De werkzaamheden aan het nieuwe 't Brieleke gaan volgende week maandag van start. Hoewel het project een impact zal hebben op de dagelijkse werking van het gemeentelijk sportcentrum, zullen sporters en bezoekers nog steeds gebruik kunnen maken van de infrastructuur.





In de eerste fase wordt er gewerkt aan de nieuwbouw. Er komt een theaterzaal, een inkomhal en een jeugdontmoetingscentrum. In de tweede fase zal er gewerkt worden aan de buitenschoolse kinderopvang.





Daarnaast wordt de bestaande cafetaria gerenoveerd. De nieuwe, tijdelijke hoofdingang zal ook te vinden zijn aan de achterzijde van het gebouw, waar het sportcafé vanaf augustus ondergebracht is. Zo zijn de danszalen, de kleine kleedkamers en de sporthal nog tijdens de werken te bereiken voor trainingen, workshops of kampen.





De grote kleedkamers voor mannen en vrouwen zullen wel afgebroken worden. De speeltuin zal vanaf 6 augustus niet langer toegankelijk zijn. Het veld achter de cafetaria zal ingericht worden als werfzone en wordt afgesloten met hekken. Dat heeft ook gevolgen voor het wandel- en fietspad langs de parking.





Ter plaatse wordt een omleiding aangeduid, zodat fietsers en wandelaars hun route zonder problemen kunnen verderzetten. Tijdens een informatievergadering zal het architectenbureau toelichting geven over de bouwplannen, de timing en een aantal praktische maatregelen. Sportclubs en buurtbewoners zullen een uitnodiging voor deze vergadering ontvangen.





(ADA)