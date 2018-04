Boksen met enorme handschoenen 19 april 2018

Op het B-terreinen Scheersel in Wommelgem kwamen honderden mensen samen om er te genieten van de zon. Hoewel de Buitenspeeldag in de eerste plaats georganiseerd wordt om kinderen van achter de televisie en de computer te krijgen, genoten ook de mama's en de papa's van deze vijfde editie. Voor de gelegenheid was een heuse klimtoren opgebouwd, er werden yoga-sessie gegeven en kinderen konden er boogschieten. In een springkasteel konden kinderen het tegen elkaar opnemen met enorme bokshandschoenen. Voor de hongerigen waren er ijsjes en gratis appels.





(ADA)