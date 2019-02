Boerderij brandt volledig uit na kortsluiting, bewoonster even naar ziekenhuis Marc De Roeck

03 februari 2019

In Wommelgem aan de Oelegemsesteenweg is vannacht een oude boerderij volledig vernield door een uitslaande brand die werd veroorzaakt door een kortsluiting. De brand werd opgemerkt door een overbuur, die wakker was geworden van knetterende geluiden. De bewoonster van de boerderij geraakte gelukkig makkelijk buiten en werd opgevangen door de brandweer. Ze moest wel naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook had ingeademd.