Bioboerderij Loof en Bezen start in 2019 37.000 VIERKANTE METER LANDBOUWGROND AAN FORT 2 DAVID ACKE

29 maart 2018

02u36 1 Wommelgem Vanaf volgend jaar zullen Wommelgemmenaars met groene vingers zich kunnen uitleven op de nieuwe bioboerderij Loof en Bezen. Tom Cnudde en Kaat Segers krijgen een concessie van drie jaar over 37.000 vierkante meter landbouwgrond van de gemeente.

De gemeente Wommelgem heeft beslist om 37.000 vierkante meter landbouwgrond aan Fort 2 in concessie te geven aan Tom Cnudde (37) en Kaat Segers (38) voor de uitbouw van een bioboerderij waar groenten, fruit en bloemen geteeld zullen worden. Die zal Loof en Bezen heten, wat staat voor groenten en bessen maar ook liefde en zoenen, bloemen en bijen. Die bioboerderij zal uitgebaat worden volgens het principe van CSA (Community Supported Agriculture), ofwel landbouw gedragen door de gemeenschap. Iedereen die wil, zal een oogstaandeel kunnen kopen. Met dat aandeel kan je dan de producten oogsten. Hoeveel je voor een oogstaandeel zal moeten betalen, is nog niet beslist. "Wij zitten een beetje in een rollercoaster, we hebben tijd nodig om ons te organiseren", lacht Kaat. "Met de grond is niets gebeurd nadat de vorige boer er in juni vertrokken is. Eerst moet het onkruid weg, zodat we er volgend jaar volop tegenaan kunnen gaan."





"Hoewel we destijds goede hoop hadden dat er iets met de grond zou gebeuren, kon de vorige uitbater die verwachtingen niet inlossen. Als bestuur moet je dan beslissingen durven nemen en hebben we de overeenkomst opgezegd", legt schepen van Milieu Marc Dierckx uit. De schepen zegt alle vertrouwen te hebben in Tom en Kaat. "Beiden zijn ze actief in de sector en merk je dat ze heel realistisch zijn in het opstellen van hun doelen." Kaat heeft een doctoraat in de bio-ingenieurswetenschappen en volgt nu nog de Landwijzer opleiding Biologische Landbouw. Tom heeft dat diploma al op zak en heeft praktijkervaring.





Onkruid verwijderen

In de eerste fase zullen Tom en Kaat gras en klaver inzaaien om heel de grond nadien te maaien om zo het onkruid te verwijderen. Pas dan zal er geleidelijk aan volgens een strak zaaiplan begonnen worden met zaaien van groenten, fruit en bloemen. "Ondertussen zijn we op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn om deel uit te maken van het project zodat we meteen van start kunnen gaan eens de grond klaar is", vertelt Tom. Het doel is een gevarieerd aanbod te bieden en dat het hele jaar door. Omdat 37.000 vierkante meter niet niks is, zoeken de bioboeren nog partners. "Ik denk bijvoorbeeld aan de Stadsakker in Berchem. Zij telen groenten voor een sociaal restaurant en ze zoeken nog een stuk grond."





Wie interesse heeft, kan mailen naar boeren@loofenbezen.be. Info: www.loofenbezen.be.