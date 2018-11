Binnenkort opnieuw kerstverlichting in de straten ADA

07 november 2018

De winterperiode staat voor de deur en dat betekent gezelligheid. Daarom start de gemeente op 13 november met het aanbrengen van de kerstverlichting in de straten en op pleinen. Er wordt een mobiele kraan ingezet om de verlichting op te hangen. Die klus neemt de ganse dag in beslag zodat doorgaand verkeer tijdelijk bemoeilijkt wordt. Er komt verlichting op de Kerkplaats die vanuit de kerk over het plein zal hangen. Daarnaast krijgen de Sint-Damiaanstraat, Welkomstraat en Dasstraat kleurrijke lichtfiguurtjes en in de Adolf Mortelmansstraat en Volkaertslei komen paalfiguren. De verlichting zal branden vanaf 6 december tot en met zondag 6 januari 2019.