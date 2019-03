Bijen voelen zich thuis in Wommelgem, gemeente mag zich ‘Bijenvriendelijke gemeente 2018' noemen ADA

06 maart 2019

10u41 0 Wommelgem De gemeente Wommelgem mag zich officieel Bijenvriendelijke gemeente 2018 noemen. De Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) beloonde de gemeente voor haar actieplan om de bijen te ondersteunen.

Bijen vormen een ontzettend belangrijke schakel in onze samenleving. Zonder bijen geen bestuiving van ontelbare planten, bloemen en bomen. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75 procent van de voedingsgewassen. Zonder die bestuiving geen kersen, paprika’s, appelen, koffie, mosterd enzovoort.

Maar de bij heeft het steeds moeilijker om te overleven in Vlaanderen door de afname van geschikt milieu, het gebruik van pesticiden en een tekort aan nectar- en stuifmeelbronnen. Daarom gaf de gemeente Wommelgem de bijen een duwtje in de rug met een actieplan. Een belangrijk punt was de bijenlus, een wandeling langs bijenvriendelijk ingerichte plekjes in Wommelgem en zo leerde de wandelaar wat hij zelf kan doen voor de bijen. Daarnaast kwamen jong en oud in actie voor de bij. Mama’s, papa’s, oma’s en opa’s gingen aan de slag in het jeugdatelier en knutselden samen met de creatieve kinderen luxueuze, exclusieve bijenhotels voor in hun tuin. Als klap op de vuurpijl werd een ‘Romantische Herberg’ gebouwd. het liefdeshotel werd geplaatst tegen een zonnige muur van woonzorghuis Sint-Jozef waar het aan- en afvliegen van de bijtjes voortaan voor een boeiend schouwspel zorgt.

Voor al die inspanningen werd de gemeente beloond met de titel ‘Bijenvriendelijke gemeente 2018' door de Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG).