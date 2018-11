Bib zet deuren open voor blokkende studenten ADA

07 november 2018

Het is bijna zover: de blokperiode. Voor veel studenten niet meteen iets waar naar uitgekeken wordt. Studenten die nood hebben aan een stille plek maar toch motivatie halen uit samen studeren, kunnen opnieuw terecht in het zaaltje van de bibliotheek van de gemeente. Je kan er studeren vanaf maandag 3 december tot en met vrijdag 18 januari, met uitzondering van 24, 25 en 26 december en op 1 en 2 januari. Op weekdagen kan je er terecht van 9 tot 17 u. en op vrijdag van 9 tot 12 u. Er is draadloos internet voorzien. Breng wel zelf je studiemateriaal en lunch mee. Water is gratis te verkrijgen. Voor een koffie of thee betaal je 1 euro. Wel wordt gevraagd aan de studenten enkel te komen studeren. Een groepswerk maken is niet mogelijk omdat je anders andere studenten stoort.