Belgian Bullet-lid op vierde plaats Open Vld 25 augustus 2018

02u33 0 Wommelgem Voormalig lid van het nationale bobsleeteam Belgian Bullets Lien De Decker (24), staat op de vierde plaats voor Open Vld Wommelgem. Ze droomt ervan schepen van Sport te worden.

De Decker maakte vijf jaar lang deel uit van het nationale bobsleeteam de Begian Bullets. "Eigenlijk wilde ik me al engageren voor de verkiezingen van 2012 maar ik was toen nog maar achttien en dat vond ik wat te jong. Ik heb er enorm veel zin in", vertelt Lien. In de eerste plaats hoopt ze dat Open Vld het goed doet. Nu moeten de liberalen het stellen met een plek in de oppositie.





Sportschepen

Als Lien mag dromen, dan zou ze schepen van Sport willen worden. "Ik wil ervoor zorgen dat jonge kinderen sneller en gemakkelijker de weg naar sportclubs vinden. Door bijvoorbeeld kortingen te geven, sportclubs bekender te maken en meer sportevenementen te organiseren." Zelf is ze sinds haar vier jaar actief in een club "en dat heeft mij alleen maar positieve aspecten bijgebracht. Niet alleen op sportief vlak maar ook op sociaal vlak. Je leert omgaan met anderen en ik heb er veel vrienden aan overgehouden." Via de gemeentepolitiek hoopt ze de nodige ervaring op te doen om eventueel door te kunnen groeien naar de nationale politiek. Stel dat de verkiezingen toch zouden tegenvallen, dan zal ze zich zes jaar bezinnen en zich bij de volgende verkiezingen opnieuw kandidaat stellen. "Ik ben iemand die niet zomaar opgeeft. Dat heb ik geleerd vanuit mijn passie voor de sport." (ADA)