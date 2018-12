Bart Van Scharen vangt bot bij arrondissementsbestuur N-VA ADA

26 december 2018

09u58 0 Wommelgem Het verdicht is gevallen voor Bart Van Scharen (N-VA): hij zal geen schepen meer zijn in de volgende legislatuur in Wommelgem. Dat besliste het arrondissementsbestuur van de partij.

Voormalig schepen vab Openbare Werken, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en Groen Bart Van Scharen (N-VA) zal geen deel meer uitmaken van het nieuwe schepencollege. Die beslissing werd eerder al genomen nadat de Wommelgemse partijafdeling hem had weggestemd maar Van Scharen legde zich niet neer bij die stemming in diende een klacht in bij het arrondissementsbestuur. Maar dat bestuur zegt nu dat de stemming correct verlopen is en dat Van Scharen zich zal moeten neerliggen bij de uitslag van de stemming.

Van Scharen is erg ontgoocheld en beraadt zich over zijn politieke toekomst. Of hij N-VA zal blijven steunen, weet hij nog niet. Wel zal hij in januari nog de eed afleggen als gemeenteraadslid.