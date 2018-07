Asfaltnaden worden hersteld in zes straten 03 juli 2018

De hele week wordt er gewerkt aan verschillende straten in de gemeente. De firma Emeric D'Hollander herstelt de asfaltnaden in Beeldekensweg, Corluystraat , Fortbaan, Stommehoevenstraat, Cruyenveldebaan en de Hoevenstraat. Het verkeer zal beurtelings over één rijstrook rijden. Alle woningen blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Tegen vrijdag zouden de werken klaar moeten zijn. (ADA)